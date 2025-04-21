В Ростовской области началось голосование за благоустройство территорий

— Ответственность по контролю за качеством работ лежит лично на главах муниципалитетов. Именно администрации проводят отбор подрядчиков и заключают с ними контракты — со всеми вытекающими последствиями, — отметил Юрий Слюсарь. — Задача жителей — выбрать те общественные территории, которые, по их мнению, необходимо привести в порядок. Задача власти на местах — выполнить работы в срок и таким образом, чтобы люди остались довольны.