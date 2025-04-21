В Ростовской области началось голосование за благоустройство территорий

С сегодняшнего дня, 21 апреля, в Ростовской области стартовало голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Участвовать могут все жители региона, достигшие 14 лет.
Юрий Слюсарь, глава региона, в своем Telegram-канале призвал дончан проявить активность в голосовании.
— Голосование стартует сегодня, 21 апреля, на специальной платформе za.gorodsreda.ru. Участвовать могут все, кому уже исполнилось 14 лет — просто выберите любимое место, которое должно стать новой точкой притяжения в вашем городе или селе. Голосование продлится до 12 июня, — написал Юрий Слюсарь.
В этом году на голосование вынесено 134 объекта — парки, скверы, набережные и дворовые территории. Те из них, которые получат наибольшую поддержку, будут приведены в порядок уже в следующем году.
Особое внимание губернатор уделил качеству работ, отметив, что муниципалитеты должны строго контролировать подрядчиков.
— Ответственность по контролю за качеством работ лежит лично на главах муниципалитетов. Именно администрации проводят отбор подрядчиков и заключают с ними контракты — со всеми вытекающими последствиями, — отметил Юрий Слюсарь. — Задача жителей — выбрать те общественные территории, которые, по их мнению, необходимо привести в порядок. Задача власти на местах — выполнить работы в срок и таким образом, чтобы люди остались довольны.
Напомним, что проект реализуется по инициативе Президента РФ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За последние пять лет в регионе уже преобразили 871 общественное пространство, и каждый объект был выбран самими жителями.