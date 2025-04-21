Подачу воды на сутки ограничат на ряде улиц Ростова-на-Дону

На ряде улиц Ростова-на-Дону, а также в нескольких садовых товариществах ограничат подачу воды на период с 9 утра 23 апреля до 9 утра 24 апреля. Это сделают в связи с техническими работами, предупреждает пресс-служба АО «Ростовводоканал».