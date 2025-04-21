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Подачу воды на сутки ограничат на ряде улиц Ростова-на-Дону

Ряд улиц и садовые товарищества в Ростове на сутки останутся без воды.

Источник: Комсомольская правда

На ряде улиц Ростова-на-Дону, а также в нескольких садовых товариществах ограничат подачу воды на период с 9 утра 23 апреля до 9 утра 24 апреля. Это сделают в связи с техническими работами, предупреждает пресс-служба АО «Ростовводоканал».

Подачу воды временно прекратят в границах:

— улица Вятская — переулок Днепровский — улица 2-ая Дополнительная — переулок Нарядный;

— улица Особенная — улица Вавилова — улица Зрелищная — переулок Оранжевый — улица 1-ая Залповая;

— улица Лелюшенко — улица 2-ая Масштабная — переулок Современный;

— улица Скачкова — переулок Ярославский;

— улица Профсоюзная — улица Собино;

— переулок Вагонный, улица Вагулевского;

— переулок Моторный, улица Балашовская, улица Привокзальная от улицы Вагулевского до проспекта Стачки.

Также временно без воды останутся СТ «Садовод», «Ростсельмаш-Товарищ», «Братство», «Импульс», «Дружба МВД», «Ветеран РСМ», «Радуга», «Луч», Строитель-2«, “Факел”, хутор Ленинаван и ЖК “Суворовский”.