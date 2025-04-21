Подачу воды на сутки ограничат на ряде улиц Ростова-на-Дону

На ряде улиц Ростова-на-Дону, а также в нескольких садовых товариществах ограничат подачу воды на период с 9 утра 23 апреля до 9 утра 24 апреля. Это сделают в связи с техническими работами, предупреждает пресс-служба АО «Ростовводоканал».
Подачу воды временно прекратят в границах:
— улица Вятская — переулок Днепровский — улица 2-ая Дополнительная — переулок Нарядный;
— улица Особенная — улица Вавилова — улица Зрелищная — переулок Оранжевый — улица 1-ая Залповая;
— улица Лелюшенко — улица 2-ая Масштабная — переулок Современный;
— улица Скачкова — переулок Ярославский;
— улица Профсоюзная — улица Собино;
— переулок Вагонный, улица Вагулевского;
— переулок Моторный, улица Балашовская, улица Привокзальная от улицы Вагулевского до проспекта Стачки.
Также временно без воды останутся СТ «Садовод», «Ростсельмаш-Товарищ», «Братство», «Импульс», «Дружба МВД», «Ветеран РСМ», «Радуга», «Луч», Строитель-2«, “Факел”, хутор Ленинаван и ЖК “Суворовский”.