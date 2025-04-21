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Вице-премьер Караник сделал заявление о ценах на лекарства в Беларуси

Вице-премьер Караник высказался о цене на лекарства в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Владимир Караник провел совещание по вопросам здравоохранения и сделал заявление о ценах на лекарства в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

Заместитель премьер-министра, говоря про лекарственные средства, подчеркнул, что у белорусов должен быть выбор: отечественные или импортные, но по справедливой цене. Караник заявил, что белорусские препараты доказали свою безопасность, эффективность. Он уточнил, что они являются доступными для абсолютного большинства белорусов.

— Но если кто-то желает купить препараты импортного производства, у них тоже должна быть такая возможность, но при этом цена должна быть справедливой, — подчеркнул Владимир Караник.

Ранее МАРТ рассказал о проверке аптек Беларуси и найденных нарушениях.

Вместе с тем в Минздраве сказали о запуске централизованной информационной системы: «Полезна и для здравоохранения, и для граждан».

Кстати, Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил выкупать арендное жилье еще одной категории белорусов.