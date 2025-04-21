Вице-премьер Караник сделал заявление о ценах на лекарства в Беларуси

Заместитель премьер-министра, говоря про лекарственные средства, подчеркнул, что у белорусов должен быть выбор: отечественные или импортные, но по справедливой цене. Караник заявил, что белорусские препараты доказали свою безопасность, эффективность. Он уточнил, что они являются доступными для абсолютного большинства белорусов.