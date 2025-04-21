Омские похоронщики стали больше зарабатывать

По данным Росстата, ритуальные компании Омской области заработали в 2024 году на 12, 9% больше, чем в 2023 — их выручка составила 2, 1 млрд рублей. Обогнали регион похоронщики Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Татарстана и Челябинской области.