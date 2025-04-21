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Омские похоронщики стали больше зарабатывать

В 2024 году омский похоронный бизнес продемонстрировал рост доходности.

Источник: Комсомольская правда

Росстат опубликовал отчет о результатах финансовой деятельности похоронных компаний в 2024 году. Омская область заняла в нем 9-е место, войдя в десятку самых доходных для похоронщиков регионов страны.

По данным Росстата, ритуальные компании Омской области заработали в 2024 году на 12, 9% больше, чем в 2023 — их выручка составила 2, 1 млрд рублей. Обогнали регион похоронщики Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Татарстана и Челябинской области.

Снижение доходов продемонстрировали Томская область и Чукотка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Омске в марте вырос спрос на регистрацию недвижимости.