Омские похоронщики стали больше зарабатывать

Росстат опубликовал отчет о результатах финансовой деятельности похоронных компаний в 2024 году. Омская область заняла в нем 9-е место, войдя в десятку самых доходных для похоронщиков регионов страны.
По данным Росстата, ритуальные компании Омской области заработали в 2024 году на 12, 9% больше, чем в 2023 — их выручка составила 2, 1 млрд рублей. Обогнали регион похоронщики Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Татарстана и Челябинской области.
Снижение доходов продемонстрировали Томская область и Чукотка.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Омске в марте вырос спрос на регистрацию недвижимости.