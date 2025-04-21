Адвокаты убитого дочерьми Хачатуряна назвали его приговор крайне неожиданным

«Ни один эпизод не был исследован в судебном заседании, и признают его виновным. Мы даже не знаем, когда, как и при каких обстоятельствах происходили эти насильственные действия… Нет никаких видео, и никаких фото нет, свидетельствующих о том, что в их отношении было совершено насилие сексуального характера. Нет ни одного доказательства, я вам еще раз говорю», — указал юрист.