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Путин отметил востребованность хороших управленцев

Путин: хорошие управленцы на муниципальном уровне особенно востребованы в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Хорошие управленцы на муниципальном уровне особенно востребованы в РФ, заявил президент России Владимир Путин.

«Хорошие, грамотные, чуткие управленцы нужны везде, но, пожалуй, на муниципальном уровне особенно. Очевидно, что это самая первая вещь, самая верная вещь: именно муниципальный уровень ближе всего к людям. И поэтому именно там должны появляться наиболее эффективные управленцы», — сказал Путин на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение».