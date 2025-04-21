Путин отметил востребованность хороших управленцев

«Хорошие, грамотные, чуткие управленцы нужны везде, но, пожалуй, на муниципальном уровне особенно. Очевидно, что это самая первая вещь, самая верная вещь: именно муниципальный уровень ближе всего к людям. И поэтому именно там должны появляться наиболее эффективные управленцы», — сказал Путин на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение».