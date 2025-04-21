Аддитивные технологии позволяют создать авиадвигатель за 10 дней

«Возьмем любой двигатель — самолетный, вертолетный, ракетный. Там есть турбина, в ней есть лопатки, десятки, сложные. Каждая лопатка должна отдельно изготавливаться, и вы ограничены технологическими возможностями, не можете сделать там отверстие для охлаждения. И вот чтобы собрать на один вертолетный двигатель около сорока таких штук, уходит 10 месяцев. Сегодня за 10 дней мы на одной пластине выращиваем все эти штуки», — сказал Ковальчук.