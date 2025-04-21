Аддитивные технологии позволяют создать авиадвигатель за 10 дней

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Аддитивные технологии помогают создать авиационный двигатель за 10 дней вместо традиционных 10 месяцев. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на IV Международной ассамблее Российской академии образования «Школа Победы».
«Возьмем любой двигатель — самолетный, вертолетный, ракетный. Там есть турбина, в ней есть лопатки, десятки, сложные. Каждая лопатка должна отдельно изготавливаться, и вы ограничены технологическими возможностями, не можете сделать там отверстие для охлаждения. И вот чтобы собрать на один вертолетный двигатель около сорока таких штук, уходит 10 месяцев. Сегодня за 10 дней мы на одной пластине выращиваем все эти штуки», — сказал Ковальчук.
По его словам, в то время как сегодня основным технологическим принципом является отрезание от чего-то большого лишних частей, этот принцип является природоподобным. «А природа выращивает из семечка баобаб, а из клетки — живое существо. Эти аддитивные технологии — это в чистом виде природоподобные технологии, потому что вы выращиваете, у вас природный принцип лежит в основе», — отметил ученый.