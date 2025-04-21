Эксперт рассказал, людей с какой группой крови чаще кусают комары

Близится лето, а значит, сибиряки начнут чаще выбираться на природу. Единственный минус — это комары. В разговоре с NEWS.ru терапевт Тимур Асанов сообщил, что насекомые чаще кусают людей с первой группой крови, а также с лишним весом, нетрезвых и тех, кто занимается спортом на свежем воздухе.
— Если вы предпочитаете физические нагрузки на лоне природы, то будьте готовы к пристрастному вниманию кровососущих. Прежде чем отправиться на кардио, обработайте себя репеллентами, — говорит Асанов.
Оказывает, комары реагируют на запах духов, лосьонов и кремов. Например, если вы пахнете лавандой, то отбоя от вредителей не будет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на севере Бурятии пятерых охотников на нерп эвакуировали со льда Байкала из-за метели.