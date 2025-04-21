Ропшинское шоссе расширят до шести полос и построят путепровод

Губернатор Александр Беглов утвердил проект реконструкции Ропшинского шоссе с возведением путепровода через железную дорогу. Решение принято 21 апреля на рабочем совещании с членами правительства Петербурга.
— Участок длиной более 2,4 км от Санкт-Петербургского шоссе до границы города будет расширен с двух до четырех-шести полос, — отмечается в пресс-службе Смольного.
Вдоль магистрали появятся подземные переходы, велодорожка и, главное, путепровод длиной почти 1,1 км. По новой трассе запустят общественный транспорт, а развязка с железной дорогой избавит местных жителей от постоянных заторов.
Новое строительство должно значительно облегчить жизнь 15 тысячам жителей микрорайона, который активно застраивался последние десять лет. Здесь уже появились детские сады, клуб, врачебный кабинет и скоро начнется строительство школы на 1125 мест. Беглов поручил рассмотреть и расширение шоссе за пределами города — в сторону Ленобласти.