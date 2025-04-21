Ропшинское шоссе расширят до шести полос и построят путепровод

Новое строительство должно значительно облегчить жизнь 15 тысячам жителей микрорайона, который активно застраивался последние десять лет. Здесь уже появились детские сады, клуб, врачебный кабинет и скоро начнется строительство школы на 1125 мест. Беглов поручил рассмотреть и расширение шоссе за пределами города — в сторону Ленобласти.