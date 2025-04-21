В парке «Патриот» высадят геоглиф к 80-летию Победы

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 3 мая в подмосковном парке «Патриот», принять участие смогут все желающие, сообщили во Всероссийском обществе охраны природы (ВООП).
«Третьего мая в подмосковном парке “Патриот” состоится торжественная высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — отметили в пресс-службе организации.
Согласно сообщению, в парке кустарником будут высажены слова «80 лет Победы» и пятиконечная звезда — символ Победы. Геоглиф создадут из саженцев дерена и пузыреплодника.
Все саженцы именные, их высадят в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.
В мероприятии примут участие активисты ВООП, партнеры Всероссийского общества охраны природы, сотрудники силовых ведомств, подмосковные волонтеры и члены «Движения Первых».