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В парке «Патриот» высадят геоглиф к 80-летию Победы

В подмосковном парке «Патриот» высадят геоглиф, посвященный 80-летию Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 3 мая в подмосковном парке «Патриот», принять участие смогут все желающие, сообщили во Всероссийском обществе охраны природы (ВООП).

«Третьего мая в подмосковном парке “Патриот” состоится торжественная высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — отметили в пресс-службе организации.

Согласно сообщению, в парке кустарником будут высажены слова «80 лет Победы» и пятиконечная звезда — символ Победы. Геоглиф создадут из саженцев дерена и пузыреплодника.

Все саженцы именные, их высадят в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

В мероприятии примут участие активисты ВООП, партнеры Всероссийского общества охраны природы, сотрудники силовых ведомств, подмосковные волонтеры и члены «Движения Первых».