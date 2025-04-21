Для калининградцев запустили услуги социальной няни

Такая мера поддержки доступна в Калининграде, Зеленоградском, Гусевском, Гвардейском, Черняховском, Краснознаменском и Балтийском округах.
Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, за услугами няни могут обратиться многодетные родители, те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью, не состоящие в браке матери, а также семьи, в которых один или оба супруга студенты очной формы.
Максимальная продолжительность посещения — 4 часа. Обратиться за оказанием услуги можно в Центр социальной помощи семье и детям, Центр содействия семейному устройству детей «Наш дом» и семейный ресурсный центр «Доверие».
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что Законодательное собрание Калининградской области одобрило замену земельного участка на выплаты многодетным семьям в регионе.