Смерть папы римского: как в мире отреагировали на уход понтифика

Президент России Владимир Путин
Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования по поводу смерти папы римского камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.
Президент отметил заслуги понтифика в совершенствовании диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также взаимодействия между Святым престолом и Российской Федерацией.
«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», — добавил Путин.
Представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече с журналистами уточнил, что глава государства и папа римский Франциск встречались несколько раз и с уважением относились друг к другу.
РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. «С его именем связан важный этап в отношениях между Русской православной и Римско-католической церквами», — говорится в послании патриарха камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу.
Секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) сказал, что отношения между РПЦ и РКЦ активно развивались в годы правления папы римского Франциска. Он подчеркнул, что глава Римско-католической церкви хорошо разбирался в прошлых связях между католицизмом и православием, сообщают «РИА Новости».
Делегация РПЦ рассматривает возможность принять участие в церемонии похорон папы римского Франциска.
Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов
Муфтий Москвы адресовал слова поддержки католикам всего мира от имени мусульман России в связи с кончиной понтифика.
«За 12 лет своего понтификата он уделял большое внимание вопросам социальной справедливости, поддержке нуждающихся и защите человеческого достоинства. Особое место в его служении занимал межрелигиозный диалог: подписанный им документ между Ватиканом и университетом аль-Азхар стал уникальным примером сотрудничества между христианами и мусульманами», — приводит слова муфтия ТАСС.
Президент США Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска в социальной сети Truth Social.
«Покойся с миром, Папа Франциск! Благослови Господь его и всех тех, кто его любил», — приводит слова политика ТАСС.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс рассказал о встрече с папой Римским Франциском. Американский политик встретился с понтификом, премьер-министром Италии Мелони 20 апреля за несколько часов до смерти главы Римско-католической церкви.
«Я был счастлив видеть его вчера, хотя он, очевидно, был очень болен. Но я всегда буду помнить его за нижеприведенную проповедь, которую он произнес в самые первые дни существования COVID. Она действительно была очень красивой», — сообщил он.
Также Вэнс выразил соболезнования «миллионам христиан по всему миру».
Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что испытывает печаль из-за известия о смерти папы римского.
«Мы объединяемся в молитве с католиками всего мира за упокой души понтифика и за этот переходный период для католической церкви. Да упокоится он с миром», — говорится в заявлении главы дипведомства.
Президент Франции Эммануэль Макрон
«От Буэнос-Айреса до Рима папа Франциск хотел, чтобы церковь несла радость и надежду беднейшим из бедных. Объединить людей друг с другом и с природой. Пусть эта надежда неустанно воскресает и после него», — цитируют «Ведомости» слова Макрона в соцсетях.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Глава правительства объединенного Королевства заявил, что граждане Великобритании разделяют горе и скорбь с католической церковью. Премьер-министр подчеркнул, что усилия папы римского Франциска по формированию справедливого мира станут его наследием.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Индийский политик поделился воспоминаниями о своих встречах с понтификом. Нарендра Моди в соцсети X написал, что общение с папой римским Франциском оставило у него теплые воспоминания.
«Его любовь к народу Индии всегда будет вызывать у меня восхищение», — подчеркнул он. Премьер-министр добавил, что миллионы людей будут равняться на папу римского как на образец сострадания, смирения и духовной стойкости.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии тоже высказалась по поводу смерти понтифика в X. Она написала, что наследием папы римского станут миллионы последователей, которых он вдохновил «своим смирением и чистой любовью к тем, кому повезло меньше».
Глава ЕК добавила, что разделяет скорбь тех, кто переживает глубокую утрату, и выразила надежду, что усилия главы Римско-католической церкви помогут привести всех к «справедливому, мирному, сострадательному миру».
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Итальянский лидер Джорджа Мелони рассказала, что ей посчастливилось дружить с папой римским. Она старалась следовать его советами и наставлениями, которые «никогда не подводили».
«В размышлениях о крестном пути он напомнил нам о силе дара, который заставляет все процветать вновь и способен примирить то, что в глазах человека непримиримо. И он снова попросил мир проявить смелость, чтобы изменить курс, следовать по пути, который “не разрушает, а возделывает, восстанавливает, защищает”», — написала она.
Джорджа Мелони добавила, что будет стараться вместе со всеми следовать по пути мира и строительства «справедливого и равноправного общества».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что папа Франциск являлся духовным лидером, который старался обеспечить диалог между представителями различных религий, а также участвовал в решении «гуманитарных трагедий, особенно палестинского вопроса и геноцида в Газе».
Премьер-министр Испании Педро Санчес
Политик написал о своей скорби по поводу смерти понтифика в X. Он заявил, что папа римский запомнится «приверженностью к миру и социальной справедливости».
Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф
Глава правительства Нидерландов заявил, что папа Франциск был примером для многих, в том числе представителей других религий. Шуф выразил глубокое уважение памяти понтифика и заявил, что он был лидером, который «обозначил потребности нашего времени».
Президент Польши Анджей Дуда
«Он выбрал в качестве своего папского девиза слова своего епископского призвания Miserando atque eligendo — “Он посмотрел на него с милосердием и избрал его”», — напомнил о лозунге, которого придерживался понтифик, лидер Польши.
Энджей Дуда также написал, что вместе с супругой молится со всеми последователями католической церкви.
Глава Евросовета Антониу Кошта
Председатель Евросовета Антониу Кошта процитировал предложение папы римского в честь Всемирного дня мира. Тогда понтифик предложил три шага, которые могли бы приблизить «долгосрочные изменения»: прощение международных долгов, отмена смертной казни и перераспределение военных средств на борьбу с голодом.
«Пусть его идеи и дальше ведут нас к светлому будущему. Покойся с миром», — написал он в соцсетях.