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Вице-премьер Караник сказал, как должны работать частная и государственная медицина в Беларуси

Караник высказался о работе частной и государственной медицины в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Владимир Караник во время совещания по вопросам здравоохранения, высказался о работе частной и государственной медицины в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

Караник напомнил, что требование главы государства состоит в обеспечении населения качественной, а также доступной медицинской помощью. Заместитель премьер-министра обратил внимание, что это касается и медуслуг, и лекарства.

— И частная, и государственная медицина должны работать по единым стандартам, абсолютно прозрачно и в соответствии с законом, — заявил вице-премьер.

Ранее вице-премьер Караник сделал заявление о ценах на лекарства в Беларуси.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил выкупать арендное жилье еще одной категории белорусов.

А еще Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.