Вице-премьер Караник сказал, как должны работать частная и государственная медицина в Беларуси

Вице-премьер Владимир Караник во время совещания по вопросам здравоохранения, высказался о работе частной и государственной медицины в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
Караник напомнил, что требование главы государства состоит в обеспечении населения качественной, а также доступной медицинской помощью. Заместитель премьер-министра обратил внимание, что это касается и медуслуг, и лекарства.
— И частная, и государственная медицина должны работать по единым стандартам, абсолютно прозрачно и в соответствии с законом, — заявил вице-премьер.
Ранее вице-премьер Караник сделал заявление о ценах на лекарства в Беларуси.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил выкупать арендное жилье еще одной категории белорусов.
А еще Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.