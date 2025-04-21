В Самарской области запретили любительское рыболовство с 20 апреля по 10 июня

Региональные власти напомнили о том, что сейчас идет нерестовый сезон. По этой причине в регионе вводит ряд ограничений, связанных с рыбной ловлей.
В комитете охоты и рыболовства Самарской области подчеркивают, что во время нереста необходимо соблюдать соответствующие правила рыбалки, чтобы восполнить рыбный ресурс. Обычно нерестовый период литься с весны до первой половины лета.
В связи с этим в Самарской области в реках и водоемах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, включая Куйбышевское водохранилище, запрещается любительская ловля любой рыбы с 20 апреля по 10 июня. Исключение: если вы ловите на донную или поплавочную удочку. При этом у одного рыбака должно быть не более одного орудия ловли. Также можно использовать спиннинг (с берега), но на каждого рыбака должно приходится.
Кроме того, запрещается ловить раков с 16 августа по 14 сентября. Сейчас также действует запрет, который был введен с 1 декабря 2024 по 14 июля 2025.
Ловить налима нельзя будет с 15-го декабря по 15-е февраля. Ограничение касается ловли рыбы на Саратовском водохранилище в граница самарского региона.
Также на сайте облправительства указаны районы, в которых запрещено ловить рыбу. Это2 км ниже плотины Жигулевской гидроэлектростанции и 0,5 км выше плотины. Запрещается ловить осетровые виды рыб, белорыбицу и кумжу.
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