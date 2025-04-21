В Самарской области запретили любительское рыболовство с 20 апреля по 10 июня

В связи с этим в Самарской области в реках и водоемах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, включая Куйбышевское водохранилище, запрещается любительская ловля любой рыбы с 20 апреля по 10 июня. Исключение: если вы ловите на донную или поплавочную удочку. При этом у одного рыбака должно быть не более одного орудия ловли. Также можно использовать спиннинг (с берега), но на каждого рыбака должно приходится.