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Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин

Путин: участники СВО делом доказали, что готовы решать самые сложные задачи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Участники специальной военной операции делом доказали, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них стоят интересы отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в День местного самоуправления принимает участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Сегодня мы, к сожалению, вновь вынуждены противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность нашей Родины, вновь убеждаемся, что отвага, сила духа и сплоченность наших людей способны преодолевать любые угрозы. Примеры стойкости, верности долгу искренней любви к отечеству, которые мы видим в наши дни, доказывают связь времен», — сказал глава государства.

По мнению Путина, совершенно справедливо и своевременно в премии появилась номинация «Мужество и героизм на благо служения Родине».

«Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти участников и ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они — люди сильные надежные, готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них стоят интересы отечества», — добавил президент.