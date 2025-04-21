Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Участники специальной военной операции делом доказали, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них стоят интересы отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День местного самоуправления принимает участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение».
«Сегодня мы, к сожалению, вновь вынуждены противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность нашей Родины, вновь убеждаемся, что отвага, сила духа и сплоченность наших людей способны преодолевать любые угрозы. Примеры стойкости, верности долгу искренней любви к отечеству, которые мы видим в наши дни, доказывают связь времен», — сказал глава государства.
По мнению Путина, совершенно справедливо и своевременно в премии появилась номинация «Мужество и героизм на благо служения Родине».
«Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти участников и ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они — люди сильные надежные, готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них стоят интересы отечества», — добавил президент.