Участники СВО доказали, что готовы решать сложные задачи, заявил Путин

«Сегодня мы, к сожалению, вновь вынуждены противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность нашей Родины, вновь убеждаемся, что отвага, сила духа и сплоченность наших людей способны преодолевать любые угрозы. Примеры стойкости, верности долгу искренней любви к отечеству, которые мы видим в наши дни, доказывают связь времен», — сказал глава государства.