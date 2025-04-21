Гребцы из Ростовской области завоевали 49 медалей на всероссийских соревнованиях

49 медалей завоевали спортсмены из Ростовской области на всероссийских соревнованиях по академической гребле «Донская регата». Об сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Донские гребцы выиграли 14 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых медалей.
— «Донская регата» дает старт соревновательному сезону, это первый смотр, по результатам которого предварительно формируются сборные для участия в международных соревнованиях, — отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
Добавим, соревнования проходили в период с 16 по 21 апреля на базе гребного канала «Дон». За награды поборолись более 300 участников из 17 регионов страны. Состязания проходили в семи классах судов (экипажей): в одиночке, двойке парной, двойке без рулевого, четверке без рулевого, четверке парной, одиночке легкого веса, восьмерке с рулевым. Команду Ростовской области представляли 74 спортсмена.