Гребцы из Ростовской области завоевали 49 медалей на всероссийских соревнованиях

Добавим, соревнования проходили в период с 16 по 21 апреля на базе гребного канала «Дон». За награды поборолись более 300 участников из 17 регионов страны. Состязания проходили в семи классах судов (экипажей): в одиночке, двойке парной, двойке без рулевого, четверке без рулевого, четверке парной, одиночке легкого веса, восьмерке с рулевым. Команду Ростовской области представляли 74 спортсмена.