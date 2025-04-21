Вице-премьер Караник назвал два эффективных способа сохранения здоровья

Вице-премьер Владимир Караник на совещании по вопросам здравоохранения, которое состоялось 21 апреля, назвал белорусам два эффективных способа сохранения здоровья. Видео размещено в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
— Диспансеризация и профилактическая медицина — это наиболее эффективные способы сохранения здоровья, — заявил заместитель премьер-министра.
Кроме того, Караник отметил, что вакцинация является экономически и клинически наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний. По его словам, указанной работой занимаются давно.
Вице-премьер акцентировал внимание на том, что подходы белорусской медицины сложились исторически. Он уточнил, что в стране и далее будут заниматься всем озвученным для выполнения поставленных целей.
— Чтобы был эффект, выражающийся в снижении процента хронизации заболеваний, в снижении процента выхода на инвалидность и иных показателей, — подчеркнул Владимир Караник.
Ранее врач озвучила полную программу диспансеризации в Беларуси в зависимости от возраста пациента.
Кстати, мы узнали, что известно про три важных анализа, которые белорусы сдают при диспансеризации.
Тем временем вице-премьер Караник сделал заявление о ценах на лекарства в Беларуси.