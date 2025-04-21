Для грузового транспорта из-за ЧП перекрыли подъезд к селу в Башкирии

Сегодня, 21 апреля, на участке дороги в Благоварском районе Башкирии ограничили движение транспорта. Об этом рассказали пресс-службы Управление дорожного хозяйства республики и Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.
С 19:00 из-за размыва водопропускной трубы власти ограничили движение грузового транспорта на подъезде к селу Удрякбаш, начиная со второго километра.
Ограничения ориентировочно продлятся трое суток — до 19:00 24 апреля.
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