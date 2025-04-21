Экспозицию Пермского края можно будет увидеть на выставке «Трудовые династии»

Экспозиция Прикамья будет открыта для посетителей в течение трех месяцев. На выставке можно будет увидеть «крепкий фундамент» Пермского края — инсталляцию трудовых династий и их общего трудового стажа. Два локальных кинотеатра покажут роль династий в промышленности и социальных сферах, а в третьем кинотеатре можно будет увидеть работающий Пермский край прошлого, настоящего и будущего.