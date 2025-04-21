Экспозицию Пермского края можно будет увидеть на выставке «Трудовые династии»

Пермский край анонсировал участие в выставке «Трудовые династии», которая откроется 15 мая в Москве, в павильоне ВДНХ «Рабочий и колхозница».
Выставка «Трудовые династии» нацелена на сохранение и популяризацию традиций трудовых династий в России. Это будет уникальная площадка, где можно познакомиться с историями семей, которые на протяжении многих лет работают в различных отраслях.
Экспозиция Прикамья будет открыта для посетителей в течение трех месяцев. На выставке можно будет увидеть «крепкий фундамент» Пермского края — инсталляцию трудовых династий и их общего трудового стажа. Два локальных кинотеатра покажут роль династий в промышленности и социальных сферах, а в третьем кинотеатре можно будет увидеть работающий Пермский край прошлого, настоящего и будущего.
В открытии выставки «Трудовые династии» 16 мая примут участие губернатор Дмитрий Махонин, а также представители трудовых династий Пермского края.