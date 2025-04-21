Последние новости к вечеру 21 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 21 апреля 2025 года.
Умер папа римский Франциск
Хорхе Марио Бергольо, избранный понтификом под именем Франциск в 2013 году, скончался утром 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Ему было 88 лет. По данным СМИ, причиной смерти мог стать инсульт.
МО: украинские войска 4,9 тыс. раз нарушили пасхальное перемирие
Минобороны РФ заявило о возобновлении спецоперации после окончания пасхального перемирия. По данным ведомства, было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима со стороны ВСУ. При этом Россия соблюдала условия прекращения огня.
Путин рассказал, почему Украина согласилась на перемирие
Путин заявил, что Киев согласился на перемирие после подсказки западных кураторов, сочтя отказ проигрышной позицией. Он отметил снижение боевой активности ВСУ, но указал на 4,9 тыс. нарушений.
Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ предусматривает сотрудничество в ядерной энергетике, противодействие санкциям и поддержку при внешних угрозах.
Суд признал виновным отца сестер Хачатурян и прекратил дело
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным по всем пунктам обвинения и прекратил дело в связи с его смертью. Защита сестер Хачатурян довольна решением, подчеркивая их действия как самооборону.