Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 21 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 21 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 21 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 21 апреля 2025 года.

Умер папа римский Франциск

Источник: РИА "Новости"

Хорхе Марио Бергольо, избранный понтификом под именем Франциск в 2013 году, скончался утром 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Ему было 88 лет. По данным СМИ, причиной смерти мог стать инсульт.

МО: украинские войска 4,9 тыс. раз нарушили пасхальное перемирие

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ заявило о возобновлении спецоперации после окончания пасхального перемирия. По данным ведомства, было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима со стороны ВСУ. При этом Россия соблюдала условия прекращения огня.

Путин рассказал, почему Украина согласилась на перемирие

Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что Киев согласился на перемирие после подсказки западных кураторов, сочтя отказ проигрышной позицией. Он отметил снижение боевой активности ВСУ, но указал на 4,9 тыс. нарушений.

Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Источник: РИА "Новости"

Президент подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ предусматривает сотрудничество в ядерной энергетике, противодействие санкциям и поддержку при внешних угрозах.

Суд признал виновным отца сестер Хачатурян и прекратил дело

Источник: РИА "Новости"

Суд признал Михаила Хачатуряна виновным по всем пунктам обвинения и прекратил дело в связи с его смертью. Защита сестер Хачатурян довольна решением, подчеркивая их действия как самооборону.