Через Челябинскую область не пропустили крупную партию пчел-нелегалов из Узбекистана

«Въезд транспортного средства с пчелопакетами был запрещен. С перевозчиком — гражданином Узбекистана — проведена разъяснительная беседа о порядке перемещения по территории Евразийского экономического союза подконтрольных госветнадзору грузов», — добавили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора,