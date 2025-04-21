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Через Челябинскую область не пропустили крупную партию пчел-нелегалов из Узбекистана

Через Челябинскую область не пропустили крупную партию пчел-нелегалов из Узбекистана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Damien Tupinier/C0

«Из-за нарушения маршрута следования Россельхознадзор запретил ввоз около 1,7 тыс. узбекских пчелопакетов», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, автомобиль должен был следовать через пункт пропуска «Петухово», расположенный в Курганской области, а направился через «Бугристое».

Кроме того, в ветеринарном свидетельстве не был указан получатель груза.

В транспортном средстве, которое следовало из Ферганской области Узбекистана в Курган, в целом перевозили 1666 пчелопакетов.

«Въезд транспортного средства с пчелопакетами был запрещен. С перевозчиком — гражданином Узбекистана — проведена разъяснительная беседа о порядке перемещения по территории Евразийского экономического союза подконтрольных госветнадзору грузов», — добавили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора,