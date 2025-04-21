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Хлеб на полу «Дамаса»: СЭС обратила внимание на антисанитарию при доставке хлеба в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 21 апреля). Мы уже не раз писали о том, в каких неприглядных условиях в Ташкенте доставляют хлеб в магазины.

Источник: Vaib.Uz

Багажники легковушек, салоны «Дамасов», забитые до потолка хлебобулочными изделиями, — вот типичная картина такой развозки. О санитарии здесь и речи быть не может: хлеб лежит прямо на полу, никто не использует перчатки или упаковку, погрузка и разгрузка осуществляется голыми руками.

СЭС обратила внимание

И вот за эту тему взялась СЭС. В ходе проверки выяснилось: предприятие по производству формового хлеба, расположенное в 4-м массиве Сергелийского района, действительно нарушает элементарные санитарные нормы. Хлеб доставлялся в торговые точки на обычных автомобилях Damas, не предназначенных для перевозки пищевой продукции.

Особенно тревожной оказалась деталь: хлеб перевозили прямо на полу кузова, зачастую с открытым верхом. При этом автомобили не проходили обязательную дезинфекцию и санитарную очистку. То есть, пыль с улицы, остатки грязи от предыдущих загрузок — всё это попадало в контакт с хлебом, который потом оказывается на столе у потребителя.

Что решили?

По итогам проверки предприятию выдали рекомендации — использовать специализированный транспорт, соответствующий санитарным требованиям. Также были даны указания руководителям магазинов и столовых учебных заведений — усилить контроль за тем, как именно к ним доставляется хлеб.

А штрафы? А ответственность?

К сожалению, в официальном сообщении СЭС не уточняется, понесли ли виновные лица административное наказание. Были ли выписаны штрафы? Привлечены к ответственности? Или снова всё ограничилось профилактическими беседами?

Создаётся ощущение, что пока никто не умер — можно продолжать в том же духе. Но хлеб — это не просто товар. Это продукт, который попадает в каждый дом. И его чистота — вопрос не только санитарии, но и уважения к потребителю.

Надеемся, что это была не разовая акция, а начало системной работы. Хотя… уж слишком часто в Узбекистане всё заканчивается «предупреждением».