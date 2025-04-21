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Опрос с подвохом: PAS собирает личные данные под видом анкетирования граждан Молдовы

Партия PAS рассылает опросники, где под видом анкетирования собирает личные данные и проверяет политическую лояльность.

Источник: Комсомольская правда

Интересно, как к такому опроснику относятся правоохранительные органы? На домашние адреса кишиневцев приходят опросники тиражом в 100 000. В них партия «Действие и солидарность» (PAS) вводит людей в заблуждение. В пояснениях написано, что контактные данные опрашиваемого не будут видны тем, кто обрабатывает опросники. В пунктах 11, 12 и 13 Вас уже просят сообщить ФИО, номер телефона и электронный адрес. В пункте 10 уточняется, являетесь ли Вы симпатизантом этой партии. На что спорим, что появятся «черные списки» тех, кто не разделяет взгляды партии? С вашими электронным адресом, номером телефона, фамилией и именем, указанными Вами же.

Может в полицию сдаться, как не поддерживающим Санду и ее компанию?

Источник: ТГ-канал «Ивановна».