Трехдневная рабочая неделя ожидает жителей Ростовской области в начале мая

Праздничные дни 1 и 2 мая выпадут на четверг и пятницу, поэтому отдыхать можно будет в течение четырех дней, до 4 мая включительно. Далее нужно будет поработать 5, 6 и 7 мая, а 8 и 9 мая будут праздничными днями.