Трехдневная рабочая неделя ожидает жителей Ростовской области в начале мая 2025 года. Об этом можно судить по производственному календарю.
Праздничные дни 1 и 2 мая выпадут на четверг и пятницу, поэтому отдыхать можно будет в течение четырех дней, до 4 мая включительно. Далее нужно будет поработать 5, 6 и 7 мая, а 8 и 9 мая будут праздничными днями.
Добавим, остальные выходные дни в мае выпадают на 17, 18, 24, 25 и 31 мая. В целом же в 2025 году запланировали 247 рабочих дней, а также 118 выходных и праздников.