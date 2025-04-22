Первый контейнерный поезд из Новороссии прибыл в Крым

Подготовка к контейнерным перевозкам по новым территориям началась в феврале. Теперь развиваются маршруты со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для вывоза продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.