Первый контейнерный поезд из Новороссии прибыл в Крым

В Крым прибыл первый контейнерный поезд, который преодолел путь по сети железных дорог Новороссии. Об этом сообщил заместитель министра транспорта республики Александр Овдиенко.
Состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику. Он прошел более 3 000 км менее чем за 5 дней.
Конечная точка маршрута — порт Севастополя, там контейнеры будут перегружены на морские суда.
Подготовка к контейнерным перевозкам по новым территориям началась в феврале. Теперь развиваются маршруты со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для вывоза продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.