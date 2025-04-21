Отдых на Черном море 2025: список самых популярных и безопасных мест

Южный берег Крыма — это тот случай, когда хочется и в горы, и на пляж, и в старинный дворец, не вставая с шезлонга. Главный бонус региона — мягкий субтропический климат и близость гор. Даже в июле здесь не ощущается удушающей жары, а ночи остаются комфортными для сна. Сам южнобережный ландшафт напоминает открытку: скалы, бухты, виноградники, старинные дачи и фонтаны, которые до сих пор работают.