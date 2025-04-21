Отдых на Черном море 2025: список самых популярных и безопасных мест

Туристы с чемоданами на перепутье: после экологической аварии, которая произошла на Черном море зимой 2024 года, в воду попали тысячи тонн мазута. Пострадали пляжи, флора и фауна и, что уж скрывать, туристические планы сотен тысяч россиян. Но лето не отменялось. Где на Черном действительно чисто, безопасно и спокойно, куда поехать «без сюрпризов», выяснила «Газета.Ru».
Что сейчас с Черным морем и где лучше отдыхать.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма затонул танкер «Волгонефть-212», а «Волгонефть-239» сел на мель — оба перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Разлив загрязнил более 60 км побережья, включая курорты Анапы, Крыма и Азовского моря. По некоторым данным, полное восстановление экосистемы может занять до 10 лет.
Это одна из самых масштабных экологических аварий последних лет, прокомментировала в беседе с «Газетой.Ru» директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева. Она отметила, что по официальным данным, загрязнению подверглись курортные зоны Анапы, часть Крыма и даже Азовское море. Прежде чем говорить об открытии пляжного сезона на этих территориях, турагенты ждут окончательных заключений от санитарных служб.
~Курорты, где стоит быть осторожнее в 2025 году~
* Анапа и Джемете. Побережье еще не до конца восстановлено после мазутного ЧП, вода в порядке, но пляжи требуют внимания.
* Керчь и Тамань. Территория под экологическим наблюдением, купание местами ограничено.
* Феодосия (восточная часть). Пляжи открыты, но мазутное прошлое дает о себе знать в случае шторма.
Геленджик и Кабардинка.
Геленджик и Кабардинка — стабильная классика черноморского юга. Курорты давно обжиты, пляжи чистят, набережные вылизаны до блеска. Здесь хорошо семьям с детьми, пожилым парам и вообще всем, кто хочет спокойного отдыха.
Где стоит побывать:
* Пляж «Сады морей» — широкая полоса с мягкой галькой и пологим заходом, подходит даже для малышей;
* Набережная Геленджика — одна из самых длинных в России, с кафе, пальмами и возможностью прогуляться вечером без ощущения курортного базара;
* Канатная дорога на Маркотхский хребет — с нее открываются роскошные виды.
? Цены в 2025 году остались умеренными: жилье в частном секторе — от 1800 рублей за ночь, номер в отеле с бассейном — от 4500 рублей. В кафе можно плотно поесть на 500−700 рублей за человека, а кофе «с видом на море» дешевле, чем латте в Москве.
? Гурманы точно оценят чурчхелу, хачапури, домашние хинкали и кавказскую выпечку, которую готовят прямо на улицах — она свежее, чем в столичных грузинских ресторанах.
? Как добраться: прямые рейсы до Геленджика пока не восстановлены полностью, но Краснодар и Анапа — в пределах пары часов на такси или автобусе. Многие приезжают на машине — дорога по серпантину от Новороссийска впечатляет.
Ялта, Алупка и Ливадия.
Южный берег Крыма — это тот случай, когда хочется и в горы, и на пляж, и в старинный дворец, не вставая с шезлонга. Главный бонус региона — мягкий субтропический климат и близость гор. Даже в июле здесь не ощущается удушающей жары, а ночи остаются комфортными для сна. Сам южнобережный ландшафт напоминает открытку: скалы, бухты, виноградники, старинные дачи и фонтаны, которые до сих пор работают.
Где стоит побывать:
* Воронцовский дворец в Алупке — с чередой террас, львами и неожиданно английским парком;
* Тропа Голицына в Новом Свете — идеальна для утренних прогулок с видом на бирюзовое море;
* Ласточкино гнездо — фотография с ним идет в комплекте почти к каждому отдыху на юге Крыма.
? Цены здесь чуть выше, чем в других крымских городах, но все еще лояльны: от 2000 рублей за квартиру, от 3500 рублей — за номер в отеле. За ужин в кафе с видом на море вы отдадите около 1000 рублей на человека — если без икры и шампанского.
? Местная кухня — это чебуреки с бараниной, ялтинское вино и фрукты.
? Добраться проще всего через Симферополь — оттуда курсируют автобусы и маршрутки, но лучше взять такси или трансфер: путь займет около двух часов.
Сочи и Адлер.
Сочи и Адлер — это Черное море на максималках: с отелями, как в Турции, пляжами с вайфаем и инфраструктурой. Эти курорты выбирают те, кто не может сидеть на месте: днем — море и шопинг, вечером — бары и концерты, а между делом еще и горы можно посмотреть.
Где стоит побывать:
* Олимпийский парк — здесь можно прогуляться и устроить фотосессию на фоне факела;
* Роза Хутор — горнолыжный курорт в Сочи, который летом превращается в тихое и прохладное место для отдыха в горах с живописной природой и минимумом туристов.
* Пляж «Ривьера» — один из самых цивилизованных в регионе, с лежаками, душами и тенью от пальм.
? Цены — уверенный средний+ по черноморским меркам. Квартиру можно снять от 4000 рублей в сутки, отель с «все включено» — от 6000 рублей. Питание — от фастфуда за 300 рублей до ресторанов, где можно оставить всю годовую премию.
? Еда тут на любой вкус: от хачапури по-аджарски, которые подают горячими и с хрустящей корочкой, до азиатской лапши и крафтовых бургеров.
? Добраться легко: прямые рейсы в Сочи есть из большинства крупных городов, хорошо развито железнодорожное сообщение. До Адлера можно доехать за полчаса на «ласточке» или такси.
Лазаревское и Туапсе.
Если хочется на море, но без толкотни, клубной жизни и вечных пробок, стоит посмотреть в сторону Лазаревского и Туапсе. Это западное побережье Большого Сочи — более зеленое, спокойное и уютное, где вместо высоток — леса, а вместо шопинга — речки, водопады и сосновый воздух.
Где стоит побывать:
* Свирское ущелье — живописное место с водопадами и пешеходными тропами;
* Пляжи у села Аше — широкие, с галькой и чистой водой, даже в сезон остаются не забиты;
* Приморский парк в Лазаревском — с тенистыми аллеями, детскими зонами и кафе.
? Цены в 2025 году цены сохраняются сравнительно невысокими: частный сектор — от 1500 рублей в сутки, мини-отель — от 3000 рублей. Обед обойдется приблизительно в 400−600 рублей, а ужин — в 1000 рублей.
? Из гастрономии — шашлыки, пироги, домашние соленья и варенья, которые продают на рынке. Можно увезти с собой абрикосовый джем или баклажанную икру, чтобы чувствовать лето даже в ноябре.
? Ближайший крупный аэропорт — в Сочи. До Лазаревского — чуть больше часа на машине, до Туапсе — около двух. Можно ехать поездом — железнодорожное сообщение стабильное.
Алушта и Партенит.
Эти два курорта на юго-востоке Крыма чаще всего выбирают те, кто едет к морю как на перезагрузку: подышать, выспаться, съесть инжир с дерева и не слышать слов «тимбилдинг» и «дедлайн» хотя бы неделю. Алушта — небольшой город с набережной и вечерней жизнью. Партенит — почти дачный поселок, затерянный в хвойных холмах между скалами и виноградниками.
Где стоит побывать:
* Медведь-гора (Аю-Даг) — узнаваемый силуэт Партенита, к которому можно подняться пешком;
* Ботанический сад санатория «Айвазовское» — один из самых красивых в Крыму, с экзотическими растениями, мозаиками и видами;
* Набережная Алушты — для тех, кто любит вечерние прогулки с мороженым и музыкой.
? По деньгам все довольно демократично: жилье у моря можно найти от 2000 рублей в сутки, кафе на двоих — 800−1000 рублей за плотный обед. В частных пансионатах и на базах отдыха в стоимость проживания часто включен завтрак.
? Местная кухня — жареная барабулька, морской окунь на углях, свежие фрукты и домашний айран, который здесь пьют вместо воды.
? Добраться можно через Симферополь, откуда до Алушты — около часа на автобусе или машине. Партенит — чуть дальше, но виды по дороге все компенсируют.
Севастополь и Балаклава.
Если пляжный отдых сам по себе кажется скучноватым, а душа просит экскурсий, Севастополь и Балаклава — то, что нужно. Здесь можно чередовать купание с прогулками по античным руинам, музеям и старым улочкам, где запах моря смешивается с ароматом кофе и истории.
Севастополь — город-порт, город-легенда, где и сегодня чувствуется дыхание разных эпох. Балаклава — уютная бухта с лазурной водой, окруженная горами. Больше напоминает Южную Италию, особенно если смотреть с высоты Генуэзской крепости.
Где стоит побывать:
* Херсонес Таврический — древний город, где можно буквально пройтись по камням, которым больше двух тысяч лет;
* Балаклавская бухта — отличное место для прогулок на катере, фотографий и ужинов с видом на яхты;
* Пляж «Васили» — живописный, с диким настроением и почти карибским цветом воды.
? По ценам: частный сектор — от 2500 рублей, гостиницы — от 4000 рублей. Обед в кафе в районе набережной — около 900 рублей на человека. Вход в музеи недорогой, а катание на катерах — от 500 рублей с человека за полчаса.
? Что попробовать? Рыбную уху, черноморскую кефаль и мидии/рапаны в сливочном соусе. Все это под местное белое — и вы как минимум на день забудете, где ваш телефон.
? Добраться можно через Симферополь (около двух часов на машине) либо морем из Ялты — маршрут на любителя, но вид впечатляет.
Пицунда, Гагра и Новый Афон (Абхазия).
Абхазия в 2025 году — по-прежнему вариант «южнее, теплее, дешевле». Здесь все чуть более расслабленно, чем в Сочи, а горы — ближе к морю. Для тех, кто не боится пересечения границы пешком и готов к легкому приключению — отличный вариант на июнь, июль, август и сентябрь.
Где стоит побывать:
* Пицундский храм и мыс Пицунда — с прогулками у берега и видом на бирюзовую гладь;
* Новоафонская пещера — одна из самых красивых на Кавказе;
* Озеро Рица — визитка региона, водоем с молчаливыми елями и возможностью арендовать лодку.
? По ценам: от 2000 рублей за жилье в частном секторе, от 2800 рублей — отели с удобствами. Обед — 500−800 рублей на человека. Пляжи бесплатные, фрукты — дешевле, чем в Краснодарском крае.
? Что попробовать: мамалыга, сыр сулугуни, копченая форель и мандариновое варенье. Плюс домашнее вино, которое наливают не спрашивая.
? Как добраться: пересечь границу на КПП Псоу (Сочи), далее — такси или маршрутка. Паспорт нужен, но виза не требуется.
Батуми и Кобулети (Грузия).
Батуми — альтернатива для тех, кто хочет Черное море с легким вкусом Европы. Здесь сочетаются пляжи, пальмы, небоскребы, уютные улочки и море.
Где стоит побывать:
* Ботанический сад Батуми — пальмы, бамбук, чайные кусты, морской воздух;
* Канатная дорога Арго — ради панорамных видов города и залива;
* Старый город — с атмосферными кафе и уличными музыкантами.
? Цены: квартира — от 2500 рублей в сутки, отель — от 3500 рублей. Ужин на двоих — от 1000 рублей. Фрукты, специи и вино — на каждом углу.
? Местная кухня — хачапури по-аджарски, лобио, баклажаны с орехами, суп харчо и чача для смелых. Здесь едят не торопясь, много и с удовольствием.
? Как добраться: через Тбилиси или Ереван, затем внутренними рейсами или автобусами. Также доступны рейсы в Батуми из Минска и Стамбула.
Тенденции отдыха на Черном море в 2025 году.
Отдых на Черном море больше не сводится к формуле «шезлонг — шашлык — загар». В 2025 году турист становится еще требовательнее: ему нужно и чистое море, и нормальный Wi‑Fi, и возможность заняться чем-то активным, помимо лежания под зонтами. Черноморские курорты пытаются соответствовать — и кое-где даже опережают ожидания.
Экотуризм.
Тренд последних лет вышел за пределы палаток и костров. В 2025 году на побережье активно развиваются экологичные форматы отдыха: от глэмпингов с солнечными батареями до гостевых домов с собственной переработкой отходов. В приоритете — местные фермерские продукты, пешие маршруты, природные бухты и отказ от одноразового пластика.
Появляются и тематические туры — например, «йога на утесе», «безмоторная неделя» или даже «отпуск в тишине», где за разговорами следит инструктор. Удивительно, но работает.
Активный отдых.
На Черном море в 2025 году можно не только загорать, но и исследовать местные достопримечательности, заниматься спортом, нырять и кататься. Вот что в моде:
* САП-серфинг — от Сочи до Геленджика прокаты и школы почти на каждом пляже.
* Яхтинг и морские прогулки — можно арендовать катамаран или устроить мини-круиз с ночевкой в открытом море.
* Дайвинг и снорклинг — в районе Балаклавы, Нового Света, мыса Тарханкут — вода прозрачная, есть рифы, затопленные объекты и рыбы, которые не боятся туристов.
* Горные маршруты и велопрогулки — в районе Ялты, Алушты, Джанхота, Лазаревского — популярны маршруты в горы, по тропам, через водопады и к древним пещерам.
* Для детей — лагеря с морской и спортивной программой. Для взрослых — винные туры, гастропоездки, походы в горы и, наконец, отпуск, в котором можно двигаться, а не просто лежать с пледом и кукурузой.