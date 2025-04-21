Улучшает настроение и стимулирует мозг: польза темного шоколада

Все дело в том, что микробиом желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) играет важную роль в психическом здоровье. Если он несбалансирован, у человека могут развиваться расстройства настроения, такие как тревожность и депрессия, в то время как сбалансированный микробиом кишечника связан с эмоциональным благополучием.