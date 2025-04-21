Улучшает настроение и стимулирует мозг: польза темного шоколада

Темный шоколад давно перестал быть просто десертом. Сейчас многие люди, придерживающиеся диеты или ограничивающие потребление сладкого, заменяют им молочный шоколад. Благодаря высокому содержанию какао-бобов, этот продукт богат антиоксидантами, способствующими укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению настроения и повышению уровня энергии.
Подробнее о том, из чего состоит темный шоколад, чем он отличается от молочного и какие у него есть полезные свойства, рассказали в издании South China Morning Post.
Состав темного шоколада
И темный, и молочный шоколад производят из одного сырья — какао-бобов. Но различия в том, что в темном шоколаде содержится от 50 до 90% какао, в то время как в молочном — 10−50%.
Именно благодаря большому количеству какао этот продукт становится источником ценных компонентов, среди которых флаванолы — мощные антиоксиданты, благотворно влияющие на работу сердца, мозговую деятельность и иммунную систему.
Кроме того, темный шоколад содержит меньше сахара — от пяти до 30 граммов на каждые 100 граммов продукта, в то время как в молочный шоколад добавляют около 30−50 граммов этого вещества.
Помимо прочего, для придания гладкости при производстве темного шоколада используют какао-масло, заменяя молоко, что делает такой десерт идеальным выбором для людей с аллергиями на молочные белки.
В чем польза шоколада
Улучшает настроение
Научные исследования показывают, что небольшие порции темного шоколада способны нормализовать микрофлору кишечника, стимулируя выработку позитивных гормонов и улучшая общее самочувствие.
Все дело в том, что микробиом желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) играет важную роль в психическом здоровье. Если он несбалансирован, у человека могут развиваться расстройства настроения, такие как тревожность и депрессия, в то время как сбалансированный микробиом кишечника связан с эмоциональным благополучием.
Снижает риск развития диабета
Умеренное потребление темного шоколада снижает риски развития сахарного диабета II типа, повышая чувствительность клеток к инсулину.
При этом употребление большего количества молочного шоколада связано с долгосрочным набором веса, который, как известно, повышает риск развития диабета.
Стимулирует активность мозга
В темном шоколаде содержатся антиоксиданты, которые усиливают кровообращение мозга, помогая бороться с усталостью и стрессом. Также они улучшают интеллектуальные способности.
Кроме того, темный шоколад, богатый полифенолами (природные вещества, которые содержатся в овощах, фруктах, чае, вине и других продуктах растительного происхождения), помогает сохранять более высокий уровень концентрации в условиях длительного стресса.
Поддерживает нормальное артериальное давление
Флавонолы, содержащиеся в темном шоколаде, могут положительно влиять на гипертонию, особенно у людей с уже имеющимися заболеваниями, такими как диабет II типа.
Употребление темного шоколада может значительно снизить риск эссенциальной гипертензии — высокого кровяного давления, причиной которого не является какое-либо заболевание.
Также ученые говорят о возможной связи между употреблением темного шоколада и снижением риска венозной тромбоэмболии — состояния, при котором в венах образуются тромбы, являющиеся основной причиной инфаркта и инсульта.
Суточная доза темного шоколада
Несмотря на очевидную пользу, важно учитывать высокую калорийность любого шоколада. Поэтому эксперты рекомендуют ограничить дневную норму потребления темного шоколада до 20−30 граммов.
Такое ограничение позволит насладиться всеми преимуществами продукта, сохраняя контроль над весом и здоровьем.