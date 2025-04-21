Число официальных пляжей в области в этом году должно увеличиться в 1,5 раза

Купальный сезон 2025 года в Самарской области начнется с расширенной сетью оборудованных пляжей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов на оперативном совещании, которое традиционно провел сегодня губернатор Вячеслав Федорищев. В этом году официальный реестр включает 64 пляжа в 28 муниципалитетах. Это на 21 локацию в 11 территориях больше по сравнению с 2024 годом, когда работали лишь 43 пляжа в 17 муниципальных образованиях области. В частности, Самаре число пляжей увеличится с 9 до 10. В Тольятти и других городах области откроют дополнительные зоны отдыха у воды.