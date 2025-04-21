Число официальных пляжей в области в этом году должно увеличиться в 1,5 раза

В 2025 году в самарском регионе обещают открыть 64 оборудованных пляжа — на 21 больше, чем в прошлом пляжном сезоне.
Купальный сезон 2025 года в Самарской области начнется с расширенной сетью оборудованных пляжей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов на оперативном совещании, которое традиционно провел сегодня губернатор Вячеслав Федорищев. В этом году официальный реестр включает 64 пляжа в 28 муниципалитетах. Это на 21 локацию в 11 территориях больше по сравнению с 2024 годом, когда работали лишь 43 пляжа в 17 муниципальных образованиях области. В частности, Самаре число пляжей увеличится с 9 до 10. В Тольятти и других городах области откроют дополнительные зоны отдыха у воды.
Муниципалитеты выделяют в этом году 126,2 млн рублей на благоустройство: очистку берегов, установку спасательных вышек, кабинок для переодевания и других объектов инфраструктуры. При этом, Самара запросила дополнительно на обновление обустройства пляжей и закупку малых архитектурных форм 99 миллионов рублей, а Тольятти на те же цели — 66 млн руб. Будут ли выделены дополнительные средства, решают сообща министерства ЖКХ и экологии.
Губернатор поручил завершить все работы до 1 июня, а именно:
— Оформить земельные участки (из 64 готовы 50, остальные необходимо успеть оформить до 1 мая);
— Заключить договоры водопользования (пока подано очень мало заявок);
— Получить разрешения Роспотребнадзора.
«К началу сезона все пляжи должны быть безопасными и соответствовать нормам. Муниципалитетам необходимо ускорить подготовку», — подчеркнул глава региона.
Почему это важно? Раньше многие пляжи использовались стихийно, но теперь их включают в официальный реестр ГИМС и МЧС России. Это означает регулярный контроль качества воды, дежурство спасателей, дополнительную инфраструктуру для отдыхающих.
Новые локации призваны снизить нагрузку на популярные зоны отдыха, сделать купание безопаснее и упрочить имидж Самары как пляжного курорта на Волге.
Открытие запланировано на первые числа июня — сразу после оформления документов и прохождения проверок, однако паводок и погода, как всегда, могут внести коррективы.
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