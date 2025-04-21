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Премия «Служение» повышает престиж муниципальной службы, заявил Путин

Путин: премия «Служение» способствует повышению престижа муниципальной службы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Всероссийская муниципальная премия «Служение» способствует повышению престижа муниципальной службы, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня в очень теплой и приподнятой обстановке прошло, как вы видели и сами принимали участие, награждение победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии “Служение”. Это торжественная церемония, как и сама премия, безусловно, способствует повышению престижа муниципальной службы», — сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Президент отметил, что встреча с главами муниципальных образований субъектов России, как и в 2024 году, проходит в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», что является значимым и деловым событием, где есть возможность обменяться наилучшими практиками для того, чтобы эффективнее решать вопросы качества жизни граждан.

«Абсолютное большинство ваших коллег — это достойные и деятельные люди, которые каждый на своем участке напряженно трудится, отдает все свои знания, силы, опыт для того, чтобы развивать маленький поселок и большой город, чтобы двигаться к новым результатам», — добавил Путин.