Премия «Служение» повышает престиж муниципальной службы, заявил Путин

«Сегодня в очень теплой и приподнятой обстановке прошло, как вы видели и сами принимали участие, награждение победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии “Служение”. Это торжественная церемония, как и сама премия, безусловно, способствует повышению престижа муниципальной службы», — сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.