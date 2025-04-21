Музыканту Крису Кельми могло бы исполниться 70 лет

Крис Кельми (настоящее имя — Анатолий Кельми) родился 21 апреля 1955 года в Москве, куда его отец приехал из Узбекистана, чтобы заниматься строительством столичного метрополитена. Мать будущего певца переехала в столицу из Маньчжурии и тоже работала метростроевцем. С четырех лет Крис начал играть на фортепиано и гитаре, а в 1969 году окончил Московскую детскую музыкальную школу имени Дунаевского. В подростковом возрасте Кельми «заболел» рок-н-роллом и в 1970 году создал свой первый любительский музыкальный коллектив «Садко». Однако родители мечтали, чтобы сын пошел по их стопам, и после окончания школы Крис поступил на факультет мостов и тоннелей Московского института инженеров транспорта. В 1977 году он получил диплом, затем еще три года отучился в аспирантуре и некоторое время проработал по специальности — участвовал в строительстве железнодорожных тоннелей в Краснодарском крае. Но страсть к музыке все же взяла верх: в 1983 году Кельми стал студентом эстрадного факультета Государственного музыкального училища имени Гнесиных, откуда спустя два года выпустился с дипломом пианиста.