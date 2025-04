Музыканту Крису Кельми могло бы исполниться 70 лет

Летом 1987 года у «Рок-Ателье» вышел первый диск-гигант «Замыкая круг», а спустя несколько месяцев Кельми, вдохновившись успехом композиции Майкла Джексона и Лайонела Ричи We Are The World, решил перезаписать заглавную песню с альбома. В записи приняли участие главные звезды отечественного шоу-бизнеса — Александр Градский, Андрей Макаревич, Константин Никольский, Александр Иванов, Евгений Маргулис, Жанна Агузарова, Валерий Сюткин и многие другие. Премьера состоялась в новогоднюю ночь 1988 года, после чего композиция «пошла в народ» и стала одним из главных хитов 90-х. Впоследствии Кельми еще несколько раз пытался повторить этот успех: в 1990 году он написал песню «Верю я», в записи которой приняли участие Ирина Аллегрова, Ирина Понаровская, Лариса Долина, Игорь Тальков, Александр Серов и Александр Барыкин, а в 1994-м композицию «Россия Воскресе!» вместе с музыкантом исполнили Ольга Кормухина, Алексей Глызин, Лариса Долина и Ирина Шведова. Однако ни один из этих треков народным хитом не стал.