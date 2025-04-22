Советская культура переживает свой рассвет

Развитие дружеских отношений между народами советского государства, экономическая и культурная взаимопомощь дали хорошие результаты. В нерусских республиках, где при старом режиме почти не было школ, также произошли значительные изменения. Например, в Таджикистане в 1914 году было всего 400 школьников, а в 1939 году их стало уже 252 000. В Киргизии количество учащихся увеличилось с 7000 до 297 000 за тот же период, а в Узбекистане — с 17 000 до 1 106 000. Не осталось ни одной советской республики, где не было бы высших учебных заведений. В ряде республик имеются собственные академии наук или филиалы Академии наук СССР.