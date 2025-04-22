Советская культура переживает свой рассвет

В преддверии 80-летия Победы «Московские новости» публикуют заметки, которые выходили в нашей газете в апреле — мае 1945 года. Тогда газета называлась Moscow News и издавалась на английском языке. Ниже приводится полный перевод одной из статей, опубликованных в № 32 Moscow News от 22 апреля 1945 года.
Дореволюционная Россия не знала недостатка в великих мыслителях, ученых, писателях, художниках и музыкантах. Российская наука, литература и искусство стояли в авангарде и оказывали огромное влияние на культурное развитие человечества. Однако в самой России распространение культуры было ограничено.
78% населения были неграмотными, среди женщин этот показатель составлял 87%. Самодержавие препятствовало всем мыслимым способам культурного развития многих народов России.
Громадный разрыв
Характерной чертой страны стала оторванность культурных достижений от повседневной жизни народа. Основанная Лениным советская система устранила эту сформированную за века пропасть и открыла бескрайние возможности для использования достижений культуры на благо народа и во имя свободной, культурной и счастливой жизни.
«Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же, — подчеркивал В. И. Ленин через три месяца после революции, — все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия и средства эксплуатации».
Об успехах в этой области ярко свидетельствует статистика: к началу 1939 года количество высших учебных заведений в стране увеличилось в 7,8 раза, а количество студентов — в 6,4 раза по сравнению с дореволюционной Россией. В 1939 году в СССР было 34 миллиона школьников, более 12 миллионов из них обучались в средних школах.
Только в период с 1933 по 1939 год было построено 20 507 школ, более 16 000 из которых находились в сельской местности. В 1930—1940 годах в СССР насчитывалось 750 высших учебных заведений. Около 620 000 студентов учились на очном отделении. Еще 250 000 — заочно.
Роль науки
Через несколько месяцев после установления советской системы Ленин поставил перед Академией наук задачу по изучению естественных производительных сил страны. Вера Ленина в науку подтолкнула экономическое развитие на научной основе. Эта его идея получила развитие и оказала благоприятное влияние на экономическое и культурное развитие Советского Союза.
Наука стремительно развивалась. В 1939 году в стране работало более 700 научно-исследовательских институтов, в которых трудились свыше 40 000 научных работников. Их подготовка шла масштабными темпами: в СССР насчитывалось 15 000 аспирантов.
Ленин считал, что сила и стабильность советского государства напрямую зависят от культурного развития населения, от понимания народом актуальных задач внешней и внутренней политики. «По нашему представлению, государство сильно сознательностью масс, — заявил Ленин в 1917 году. — Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно».
В этом смысле унаследованная от эпохи царизма тотальная безграмотность рабочего класса была ощутимым препятствием на пути строительства государства и экономики советской республики.
Ленин проделал огромную работу по борьбе с безграмотностью и считал это первоочередной задачей. По его предложению советское правительство в конце 1919 года приняло соответствующий декрет.
Чтобы в полной мере оценить значение этой меры, следует помнить, что в то время страна столкнулась с огромными трудностями. Мировая война и иностранная интервенция разрушили экономику. Стране не хватало топлива и продовольствия. Люди голодали. Для того чтобы начать реализацию этого декрета в таких условиях, требовалась истинно великая любовь к Родине и вера в народ.
Развитие культуры различных народов страны было серьезной проблемой. Советское государство во главе с Лениным и Сталиным должно было вести вперед страну, среди народов которой царизм веками сеял вражду.
В сфере культурного развития советскому государству угрожали две опасности. Во-первых, существовала возможность того, что более развитые народы забудут об интересах менее развитых национальностей. Во-вторых, малые народы могли еще больше отдалиться от культуры более образованных соседей. Национальная политика советского государства устранила обе эти угрозы.
Развитие дружеских отношений между народами советского государства, экономическая и культурная взаимопомощь дали хорошие результаты. В нерусских республиках, где при старом режиме почти не было школ, также произошли значительные изменения. Например, в Таджикистане в 1914 году было всего 400 школьников, а в 1939 году их стало уже 252 000. В Киргизии количество учащихся увеличилось с 7000 до 297 000 за тот же период, а в Узбекистане — с 17 000 до 1 106 000. Не осталось ни одной советской республики, где не было бы высших учебных заведений. В ряде республик имеются собственные академии наук или филиалы Академии наук СССР.
Взаимное обогащение культур успешно продолжается в Советском Союзе; советская культура является многонациональной, и все народы СССР черпают из богатых источников русской культуры возвышенные традиции гуманизма и патриотизма, учатся у ее мастеров.
Все национальности Советского Союза, все советские люди связывают достигнутые успехи в области культуры с именами своих великих лидеров — Ленина и Сталина.
Автор И. Смирнов.
№ 32 Moscow News от 22 апреля 1945 года.