Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал не создавать «цифровой забор» между людьми и властями

Путин: при цифровизации нельзя создавать цифровой забор между людьми и властями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. При цифровизации органов самоуправления не должно возникать «цифрового забора» между людьми и властями, должна сохраняться живая связь, заявил президент России Владимир Путин.

«Единственное, о чем хочу попросить, это чтобы не возникало никакого цифрового барьера, никакого цифрового забора между людьми и местными органами власти, чтобы обратная связь… всегда сохранялась, чтобы сохранялась живая связь с гражданами. Потому что цифровые платформы, действительно, они уникальны своими возможностями, повышают эффективность управления на всех уровнях, на всех направлениях нашей деятельности. Но это не должно подменять живого прямого общения с людьми. Это очень важная вещь», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.