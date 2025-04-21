Путин призвал не создавать «цифровой забор» между людьми и властями

«Единственное, о чем хочу попросить, это чтобы не возникало никакого цифрового барьера, никакого цифрового забора между людьми и местными органами власти, чтобы обратная связь… всегда сохранялась, чтобы сохранялась живая связь с гражданами. Потому что цифровые платформы, действительно, они уникальны своими возможностями, повышают эффективность управления на всех уровнях, на всех направлениях нашей деятельности. Но это не должно подменять живого прямого общения с людьми. Это очень важная вещь», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.