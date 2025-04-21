В Ростове вынесли приговор бывшему министру ЖКХ региона

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру. Чиновник признан виновным в масштабных злоупотреблениях при реализации программы благоустройства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 21 апреля.
Согласно опубликованной информации, бывший министр превысил свои полномочия при реализации проекта по благоустройству парков в Ростовской области. Он пользовался своей должностью с 2018 по 2020 годы. За это время был нанесен ущерб в размере 887 миллионов рублей.
Суд приговорил бывшего министра ЖКХ региона к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима. Также ему запрещено на протяжении трех лет работать в органах госслужбы.