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В Ростове вынесли приговор бывшему министру ЖКХ региона

Кировский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру. Чиновник признан виновным в масштабных злоупотреблениях при реализации программы благоустройства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 21 апреля.

Согласно опубликованной информации, бывший министр превысил свои полномочия при реализации проекта по благоустройству парков в Ростовской области. Он пользовался своей должностью с 2018 по 2020 годы. За это время был нанесен ущерб в размере 887 миллионов рублей.

Суд приговорил бывшего министра ЖКХ региона к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима. Также ему запрещено на протяжении трех лет работать в органах госслужбы.