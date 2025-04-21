Захарова заявила о дефиците перевода научных книг о Второй мировой войне

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на дефицит перевода на основные иностранные языки научной и научно-популярной литературы по тематике Второй мировой войны.
В ходе расширенного заседания Центра патриотического воспитания министерства иностранных дел РФ «80 лет Великой Победе: помним, гордимся, сохраним» она указала на дефицит перевода на основные иностранные языки отечественной научной, научно-популярной литературы по тематике Второй мировой войны.
«Я имею в виду недостаток, нехватку переводов тех материалов, которые подготовлены для современной аудитории, она отличается, она уже не воспринимает тексты и книги по 250 страниц, им нужна клиповая подача, упрощенная подача», — пояснила она.
Захарова добавила, что в этом смысле имеется недостаток переведенной литературы.
«В этой связи наши интернет-ресурсы стали без преувеличения основным источником объективных сведений на иностранных языках», — заключила она.