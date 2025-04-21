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Путин рассказал о кадровых проектах по программе «Время героев»

Путин: аналоги программы «Время героев» запущены во всех регионах России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Аналогичные программе «Время героев» кадровые проекты запущены во всех регионах РФ, благодаря им в стране появятся новые лидеры, заявил президент России Владимир Путин.

«Напомню, что у нас действует федеральная кадровая программа “Время героев”. Аналогичные кадровые проекты уже запущены, я просил об этом и хотел бы поблагодарить руководителей регионов да и муниципалитетов за то, что вы это делаете. Запущены эти программы на всех территориях, во всех регионах России. И, безусловно, рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появятся новые лидеры, профессионалы, которые способны вести за собой, показывать пример самоотверженной работы ради всего общества», — сказал Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».