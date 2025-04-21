Акция «Чтения Победы» прошла в Минске

«Чтения Победы» — это масштабный проект, рассказывающий о великих подвигах солдат и простых граждан во время Великой Отечественной войны, будь то их героическое участие в боевых действиях на передовой, защита Отчизны или самоотверженный труд на заводах и фабриках в тылу. В серии публичных мероприятий приняли участие известные актеры театра и кино, музыканты и общественные деятели.