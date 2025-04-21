Акция «Чтения Победы» прошла в Минске

МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Акция «Чтения Победы», посвященная 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проявленному белорусским народом героизму, прошла в понедельник в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в Доме Москвы в Минске. Ключевой темой «Чтений Победы» в столице Белоруссии стало мощное партизанское движение, развернувшееся по всей республике и включавшее в себя людей всех национальностей и возрастов.
В мероприятии приняли участие заслуженные артисты Белоруссии Руслан Алехно, Андрей Душечкин, а также актеры Наталья Дедейко, Игорь Петров, Никита Шпилевский и другие. Участники акции, в частности, зачитали строки из произведений Якуба Коласа, Алеся Адамовича, Владимира Короткевича, Расула Гамзатова, Константина Симонова, Александра Твардовского и других авторов. Также прозвучали отрывки из писем и дневников фронтовиков, партизан, подпольно издаваемых газет и песни, прославляющие подвиг советского народа.
«Чтения Победы» — это масштабный проект, рассказывающий о великих подвигах солдат и простых граждан во время Великой Отечественной войны, будь то их героическое участие в боевых действиях на передовой, защита Отчизны или самоотверженный труд на заводах и фабриках в тылу. В серии публичных мероприятий приняли участие известные актеры театра и кино, музыканты и общественные деятели.
В рамках празднования 80-й годовщины Победы «Чтения» также прошли в Москве, Волгограде, Калининграде и в Ташкенте.