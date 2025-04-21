Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов (ЖКХ — ред.) потом все: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидии, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.