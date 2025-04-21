Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России объявил благодарность коллективу уфимского аэропорта

Путин поблагодарил сотрудников аэропорта Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу международного аэропорта «Уфа» за достигнутые успехи и высокие показатели в профессиональной деятельности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2023 году в аэропорту пассажиропоток достиг исторического максимума — было 4,79 миллионов человек. Высокие показатели удалось сохранить и в 2024-ом.

Инфраструктура воздушной гавани включает две современные взлетно-посадочные полосы, способные принимать воздушные суда всех типов, а также модернизированный аэродром. Аэропорт отмечен четырьмя звездами в рейтинге международного авиатранспортного агентства Skytrax. Маршрутная сеть «Уфы» охватывает 65 направлений, включая более 40 российских городов.

Бесперебойную работу авиаузла обеспечивает коллектив из полутора тысяч сотрудников.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.