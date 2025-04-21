Президент России объявил благодарность коллективу уфимского аэропорта

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу международного аэропорта «Уфа» за достигнутые успехи и высокие показатели в профессиональной деятельности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В 2023 году в аэропорту пассажиропоток достиг исторического максимума — было 4,79 миллионов человек. Высокие показатели удалось сохранить и в 2024-ом.
Инфраструктура воздушной гавани включает две современные взлетно-посадочные полосы, способные принимать воздушные суда всех типов, а также модернизированный аэродром. Аэропорт отмечен четырьмя звездами в рейтинге международного авиатранспортного агентства Skytrax. Маршрутная сеть «Уфы» охватывает 65 направлений, включая более 40 российских городов.
Бесперебойную работу авиаузла обеспечивает коллектив из полутора тысяч сотрудников.
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