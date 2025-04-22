Самокатам сокращают пространство для маневра

В 2024 году сезон кикшеринга в Казани стартовал 5 апреля. В этом году сезон еще не начался. Ни Whoosh, ни МТС Юрент на запросы издания не ответили, однако источник «Ъ Волга-Урал» в одной из компаний сообщил, что операторы «находятся в процессе согласования всех необходимых условий с городскими властями и ожидают их официального ответа». В 2024 году в столице Татарстана работали Whoosh с парком 3,5 млн самокатов и Urent с парком 2,5 млн устройств. В это же время с рынка Казани ушел сервис «Яндекс Go», впервые появившийся в городе в апреле 2023 года.