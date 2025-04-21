Что за мем про Бомбардиро, Гусини и Тралалело, какой в нем смысл и есть ли он вообще?

Бомбардиро Крокодило, Тралалело Тралала, Бомбомбини Гусини нет, это не список новых заклинаний из Гарри Поттера , а то, что сегодня творится в TikTok. На платформе родился мем, который у одних вызывает смех, а у других недоумение. Все перечисленные выше персонажи, сгенерированные искусственным интеллектом, уже сформировали отдельную вселенную с собственной мифологией. Газета.Ru попыталась разобраться, кто такой Бомбардиро, почему он Крокодило и как мир снова немного сошел с ума.