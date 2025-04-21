Путин подписал закон о судебных разбирательствах без участия подсудимого

Допускается проведение судебного разбирательства без участия подсудимого — лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние. Закон коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие.