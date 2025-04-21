Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин

«Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно, и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее», — сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.