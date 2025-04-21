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Мемориалы в память о героях СВО должны оставаться на века, заявил Путин

Путин заявил, что мемориалы в честь героев спецоперации должны остаться на века.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мемориалы в память о героях российской спецоперации должны оставаться на века, заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно, и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее», — сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.