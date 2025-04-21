Путин считает чрезвычайно важным сохранять память о героях спецоперации

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной тему увековечения памяти героев СВО и заявил, что это должно быть сделано широко.
«По поводу сохранения памяти… считаю это чрезвычайно важным. Это касается всех поколений защитников отечества и, конечно, тех, которые сейчас выполняют свой священный долг перед Родиной в наши дни… Это должно сделано быть широко современными возможностями, современными способами», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.