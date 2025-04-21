Путин считает чрезвычайно важным сохранять память о героях спецоперации

«По поводу сохранения памяти… считаю это чрезвычайно важным. Это касается всех поколений защитников отечества и, конечно, тех, которые сейчас выполняют свой священный долг перед Родиной в наши дни… Это должно сделано быть широко современными возможностями, современными способами», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.