Путин призвал не относиться формально к увековечиванию имен героев

«Единственное, о чем прошу… чтобы это (увековечивание имен героев — ред.) не забюрократилось, чтобы не было: инструкция, первое, второе, третье, четвертое… это должно идти от сердца, от понимания важности этой работы. Не перед теми людьми, которых уже нет, им все равно, для нас с вами это нужно, для наших детей, наших внуков, для будущих поколений. Это чрезвычайно важная вещь, так и будем к ней относиться», — сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.