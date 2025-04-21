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Путин призвал не относиться формально к увековечиванию имен героев

Путин заявил, что работа по увековечиванию имен героев должна идти от сердца.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Работа по увековечиванию имён героев не должна быть забюрокрачена, она должна идти от сердца, заявил президент России Владимир Путин.

«Единственное, о чем прошу… чтобы это (увековечивание имен героев — ред.) не забюрократилось, чтобы не было: инструкция, первое, второе, третье, четвертое… это должно идти от сердца, от понимания важности этой работы. Не перед теми людьми, которых уже нет, им все равно, для нас с вами это нужно, для наших детей, наших внуков, для будущих поколений. Это чрезвычайно важная вещь, так и будем к ней относиться», — сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.