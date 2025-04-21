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Жителям 14 МКД в Башкирии заменят системы отопления

В Башкирии системы отопления заменят в 14 жилых домах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии началось обновление внутридомовых систем теплоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба Фонда капитального ремонта республики.

В этом году планируется провести капитальный ремонт систем теплоснабжения в 14 многоквартирных домах республики. Работы начались сразу после завершения отопительного сезона.

Подрядные организации полностью обновят системы отопления — от магистральных труб в подвалах до радиаторов в квартирах верхних этажей. На сегодняшний день работы уже ведутся в 6 домах.

На сегодняшний день работы по замене систем теплоснабжения ведут уже в шести домах.

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