Жителям 14 МКД в Башкирии заменят системы отопления

В Башкирии началось обновление внутридомовых систем теплоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба Фонда капитального ремонта республики.
В этом году планируется провести капитальный ремонт систем теплоснабжения в 14 многоквартирных домах республики. Работы начались сразу после завершения отопительного сезона.
Подрядные организации полностью обновят системы отопления — от магистральных труб в подвалах до радиаторов в квартирах верхних этажей. На сегодняшний день работы уже ведутся в 6 домах.
На сегодняшний день работы по замене систем теплоснабжения ведут уже в шести домах.
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