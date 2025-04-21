Путин призвал воспитывать детей на примере подвигов защитников Отечества

«Именно на этом нужно воспитывать поколения сегодняшнее и будущее… Вот из этого складывается надёга родины на будущее, из этого как раз и вырастает наше отношение к Отечеству. Причем во всех возрастных группах. Это главная крепость, самое главное оружие наше в обеспечении будущего России», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.