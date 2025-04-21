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Путин призвал воспитывать детей на примере подвигов защитников Отечества

Путин назвал воспитание на примере подвигов защитников Отечества оружием России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Воспитание российских детей на примере подвигов защитников Отечества является самым главным оружием России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Именно на этом нужно воспитывать поколения сегодняшнее и будущее… Вот из этого складывается надёга родины на будущее, из этого как раз и вырастает наше отношение к Отечеству. Причем во всех возрастных группах. Это главная крепость, самое главное оружие наше в обеспечении будущего России», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.