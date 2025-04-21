Путин поддержал идею о страховых выплатах бойцам отрядов «Орлан» и «Барс»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы белгородского Краснояружского района Виталия Кутоманова ввести государственные страховые выплаты в случае гибели или ранения бойцов отрядов «Орлан», «Барс» и госслужащих.
В ходе встречи президента РФ с главами муниципальных образований Кутоманов доложил, что во время ударов со стороны Украины погибли два бойца подразделения «Орлан», восемь были ранены. Кроме того, погибли четыре муниципальных служащих и 16 ранены. Он обратился к президенту с просьбой рассмотреть вопрос введения страховых выплат бойцам и приравнять выплаты государственным служащим за гибель или ранение, как для коллег, которые работают в новых регионах.
«Что касается вот “БАРСов” и других подразделений подобного рода, ну, конечно, если там что-то еще не работает, обязательно это сделаем так, чтобы все функционировало, и чтобы все эти льготы, ну, льготные выплаты распространялись и на эту категорию наших ребят, которые защищают и свои собственные регионы, и Россию в целом», — сказал президент.
Касаясь выплат в случае гибели или получения ранений сотрудниками муниципальных учреждений, Путин отметил, что, если такие выплаты предусмотрены для прикомандированных на новые территории, то и сотрудники, работающие в приграничных районах, также рискуют и должны иметь равные права.
«Здесь в правах все должны быть равны. Все для этого сделаем», — подчеркнул президент.