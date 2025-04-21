Путин поддержал идею о страховых выплатах бойцам отрядов «Орлан» и «Барс»

«Что касается вот “БАРСов” и других подразделений подобного рода, ну, конечно, если там что-то еще не работает, обязательно это сделаем так, чтобы все функционировало, и чтобы все эти льготы, ну, льготные выплаты распространялись и на эту категорию наших ребят, которые защищают и свои собственные регионы, и Россию в целом», — сказал президент.