В Воронеже временно изменятся автобусные маршруты у парка «Орленок»

В Воронеже во вторник, 22 апреля, утром изменится движение автобусных маршрутов, проходящих через улицу Феоктистова в направлении железнодорожного вокзала. Это связано с ночными работами по демонтажу памятника науке, расположенного на кольце у парка «Орленок». Памятник отправят на ремонт, который продлится до 20 июля.
Автобусы временно будут следовать:
— №№ 6, 42, 60, 63 -с улицы Степана Разина по проспекту Революции, улице Кольцовской и далее по маршрутам;
— № 58 — с улицы Степана Разина по проспекту Революции, улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса и далее по маршруту;
— № 74 — с проспекта Революции по улице Кольцовской и далее по маршруту;
— № 98 — с улицы Степана Разина по проспекту Революции, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал “Воронеж- 1”» и далее по маршруту;
— № 75 — с проспекта Революции по улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал “Воронеж — 1”» и далее по маршруту.
Напомним, в 2010 году именно корреспонденты «КП» первыми забили тревогу по поводу плачевного состояния памятника. Тогда его даже хотели сдать на переплавку. Однако после нашей публикации сохранили, пообещав отремонтировать. Этого события пришлось ждать 15 лет.