В Воронеже временно изменятся автобусные маршруты у парка «Орленок»

В Воронеже во вторник, 22 апреля, утром изменится движение автобусных маршрутов, проходящих через улицу Феоктистова в направлении железнодорожного вокзала. Это связано с ночными работами по демонтажу памятника науке, расположенного на кольце у парка «Орленок». Памятник отправят на ремонт, который продлится до 20 июля.