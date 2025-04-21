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Более 270 человек страдают от COVID-19 в Башкирии

14 жителей Башкирии заразились коронавирусом за сутки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 апреля, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин доложил о ситуации с коронавирусом в регионе.

Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 14 больных COVID-19. В настоящее время борются с ковидом дома 271 человек, 62 — проходят лечение в больницах. Выздоровели за прошедшие сутки 15 пациентов.

Свободный коечный фонд в региональных медицинских учреждениях региона составляет 43,6%.

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