Путин назвал малые города приоритетом власти

«В такой стране, как Россия, с колоссальной ее территорией, мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случаев не допустить обезлюдивания территорий. У нас простая задача, поэтому малые города безусловно тоже в числе наших приоритетов», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.