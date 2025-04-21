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Путин назвал малые города приоритетом власти

Путин: малые города России находятся в числе приоритетов власти.

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Малые города России безусловно находятся в числе приоритетов власти, нельзя допустить обезлюдения территорий, сообщил президент России Владимир Путин.

«В такой стране, как Россия, с колоссальной ее территорией, мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случаев не допустить обезлюдивания территорий. У нас простая задача, поэтому малые города безусловно тоже в числе наших приоритетов», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.